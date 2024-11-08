iPhone 15 став найбільш продаваним смартфоном у 3 кварталі 2024 року

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Згідно з дослідженням компанії Counterpoint, iPhone 15 став найбільш продаваним смартфоном у світі в 3 кварталі 2024 року.

На другому і третьому місцях розмістились його побратими: iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro.

Щодо Samsung, то смартфони компанії зайняли більше місць у ТОП-10, але багато з них це бюджетні пристрої: Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G, Galaxy A35 5G та Galaxy A05.

Флагман Galaxy S24 посів десяте місце. Його випереджає бюджетний смартфон Redmi 13C 4G та iPhone 14.

До речі, Samsung Galaxy S24 — це перший флагманський смартфон серії Galaxy S, який потрапив до ТОП-10 у 3 кварталі з 2018 року.

Загалом ці 10 смартфонів склали 19% від загального обсягу продажів у 3 кварталі.