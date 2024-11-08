OpenAI придбала домен сhat.com, але компанія не планує ребрендінг ChatGPT

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI придбала chat.com, поповнивши свою колекцію гучних доменних імен. Відтепер chat.com перенаправляє на чат-бот ChatGPT. Про це пише Tech Crunch.

chat.com — один із найстаріших доменів в інтернеті, зареєстрований у вересні 1996 року. У 2023 році повідомлялося, що співзасновник і технічний директор HubSpot Дармеш Шах придбав chat.com за $15,5 млн, що зробило цю угоду однією з двох найбільших продажів доменів за всю історію.

У березні минулого року Шах оголосив, що продав chat.com анонімному покупцеві. Нещодавно він повідомив, що цим покупцем була компанія OpenAI.

Доменне ім'я, схоже, не переходило з рук в руки з моменту його продажу у березні минулого року, що вказує на те, що OpenAI не планує проводити ребрендинг ChatGPT.