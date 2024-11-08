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OpenAI придбала домен сhat.com, але компанія не планує ребрендінг ChatGPT

OpenAI придбала домен сhat.com, але компанія не планує ребрендінг ChatGPT
OpenAI
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
8 листопада 2024, 14:47
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OpenAI придбала chat.com, поповнивши свою колекцію гучних доменних імен. Відтепер chat.com перенаправляє на чат-бот ChatGPT. Про це пише Tech Crunch.

chat.com — один із найстаріших доменів в інтернеті, зареєстрований у вересні 1996 року. У 2023 році повідомлялося, що співзасновник і технічний директор HubSpot Дармеш Шах придбав chat.com за $15,5 млн, що зробило цю угоду однією з двох найбільших продажів доменів за всю історію.

У березні минулого року Шах оголосив, що продав chat.com анонімному покупцеві. Нещодавно він повідомив, що цим покупцем була компанія OpenAI.

Доменне ім'я, схоже, не переходило з рук в руки з моменту його продажу у березні минулого року, що вказує на те, що OpenAI не планує проводити ребрендинг ChatGPT.

Інтернет Бізнес OpenAI ChatGPT
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