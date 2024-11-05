Смартфони в Україні почали автоматично перемикати час через активацію РЕБ, що з цим робити?

Останнім часом користувачі активно жаліються на те, що проспали чи спізнилися, адже їхні смартфони автоматично змінили час. Це відбувається через активацію систем РЕБ під час повітряної тривоги, які намагаються скерувати ворожі дрони назад на територію росії. Тому, наприклад, у Києві GPS в цей час може показувати вашу локацію в Брянській чи Курській області.

Це так званий GPS-спуфінг, або GPS-симуляція, яка полягає в маніпулюванні або обмані GPS-приймача шляхом передачі фальшивих GPS-сигналів. Це призводить до того, що приймач отримує неправильне місцезнаходження. Відповідно, коли ворожі дрони летять за сигналом GPS на українські міста, завдяки GPS-спуфінгу їх вдається збити з курсу. Саме тому Повітряні сили ЗСУ часто рапортують, що ворожі дрони локаційно втрачені або повернулися на територію росії.

Але оскільки сучасні смартфони також здебільшого покладаються на сервіси геолокації, щоб визначати часовий пояс, тому це може призводити до автоматичного перемикання годинника під час роботи GPS-спуфінгу. На щастя, це доволі просто виправити.

Як виправити проблему з автоматичним перемиканням часу на iPhone?

Зайдіть в "Параметри", оберіть пункт "Загальні", далі "Дата і час". В цьому меню потрібно вимкнути перемикач "Задавати автоматично" та вручну обрати часовий пояс для Києва.

Після цього iPhone не буде автоматично перемикатися на інші часові пояси, тому у випадку подорожі за межі України потрібно буде знову активувати цю опцію.

Як виправити проблему з автоматичним перемиканням часу на смартфонах з Android?

Зайдіть в "Налаштування", оберіть пункт "Загальне керування", далі "Дата й час". Залежно від виробника смартфона ці опції можуть трохи відрізнятися. Втім потрібні налаштування завжди будуть в меню "Дата й час". Якщо говорити про смартфони Samsung, то вони дозволяють окремо обирати визначення часового поясу як через мережу оператора, так і через геолокацію. Тому в налаштуваннях залишаємо увімкненим перемикач "Автоматичний часовий пояс", але вимикаємо опцію "Часовий пояс за розташуванням".

В апаратах Motorola, які працюють майже на чистому Android, використовується такий же набір налаштувань.

Сподіваємося, зміна цих опцій допоможе вам прокидатися вчасно та не спізнюватися.