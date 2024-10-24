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Чат-бот Character.AI звинувачують у доведенні підлітка до самогубства

Чат-бот Character.AI звинувачують у доведенні підлітка до самогубства
Character.AI
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
24 жовтня 2024, 15:59
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14-річний підліток Сьюелл Сетцер з міста Орландо у Флориді вчинив самогубство. В останній день свого життя він попрощався з персонажем Дейнеріс Таргарієн, з яким він спілкувався за допомогою сервісу Character.AI. Тепер мама хлопця подала до суду на ШІ-компанію та називає її відповідальною за смерть сина, пише The New York Times.

Character.AI це сервіс, який дозволяє створити кастомізованого чат-бота, що видаватиме себе за якогось персонажа чи людину. У випадку Сетцера, це була Дейнеріс Таргарієн з "Гри Престолів" / Game of Thrones. Хлопець місяцями спілкувався з героїнею, яку називав "Дені", розповідав їй про всі свої переживання та зокрема згадував про бажання скоїти самогубство.

Підліток розумів, що спілкується не з реальною людиною, а зі штучним інтелектом, та навіть попри це він все одно розвинув емоційну прихильність до чат-бота. Він постійно писав повідомлення, розповідав про свій день, перевіряв відповіді. Деякі повідомлення були романтичного чи навіть сексуального характеру, проте переважна більшість спілкування проходила у дружній манері.

Батьки та друзі не знали про таку прив'язаність підлітка до персонажа з Character.AI. Вони лиш бачили, що він все більше закривається у собі та проводить багато часу у смартфоні. Згодом його оцінки погіршилися та у нього почали з'являтися проблеми у школі. Батьки відвели його до терапевта, де хлопцюю поставили діагноз тривога та руйнівний розлад регуляції настрою. Але попри походи до спеціаліста, Сетцер надавав перевагу розповідати про свої проблеми "Дені".

Компанії на кшталт Character.AI заявляють, що їх чат-бот може допомогти людям, які страждають від самотності та депресії, однак ці заяви не мають жодного наукового підтвердження, а чат-боти навпаки можуть мати "темну" сторону. Зокрема деяким людям, як і 14-річному Сетцеру, ШІ може замінити живе спілкування та ще більше віддалити їх від друзів та сім'ї.

Мати Сьюелла, Меган Л. Гарсія, подала до суду проти Character.AI. У чернетці її позову йдеться про те, що технологія компанії є "небезпечною та неперевіреною", та що вона може "обманом змусити клієнтів висловити свої найбільш приватні думки та почуття". Гарсія каже, що чат-бот компанії є відповідальним за смерть її сина.

Джеррі Руоті, керівник відділу довіри та безпеки у Character.AI, надіслав заяву, у якій написав, що компанія дуже серйозно ставиться до безпеки своїх користувачів та шукає шляхи розвитку для платформи. Він також зазначив, що правила компанії забороняють "пропаганду або зображення самоушкоджень і самогубств" і що надалі з'являтиметься більше функцій безпеки для неповнолітніх користувачів.

Також у заяві компанії йдеться про те, що нещодавно було запроваджене нове вікно, яке активується, коли користувач вводить певні фрази, пов’язані з самоушкодженням або самогубством. Воно спрямовує користувача до Національної лінії запобігання самогубствам.

Штучний інтелект Character.AI
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