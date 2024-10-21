Користувачі iPhone 16 Pro скаржаться на випадкові зависання та перезавантаження

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Як виявилось, крім проблеми з акумулятором, користувачі iPhone 16 скаржаться на ще один неприємний баг, повідомляє видання MacRumors.

Згідно зі скаргами на Reddit, форумах MacRumors та спільнотах підтримки Apple, у деяких моделях iPhone 16 Pro виникла помилка, яка призводить до випадкових перезавантажень. Постраждалі користувачі спостерігають, як їхні iPhone несподівано зависають, а потім перезавантажуються.

Повідомлення про цю проблему надходять з моменту анонсу моделей iPhone 16 у вересні 2024 року й тривають донині. На жаль, оновлення iOS 18.0.1 та iOS 18.1 Beta не виправляють ситуацію.

Проблема з'являється випадковим чином. Дисплей перестає реагувати або дуже повільно реагує на сенсор, а потім iPhone робить швидке перезавантаження. Також були повідомлення про несподіване перезавантаження iPhone в режимі очікування.

Деякі користувачі, які звернулися до Apple невдовзі після початку продажів нових iPhone, змогли отримати нові пристрої, але проблема повторилася. Майже всі скарги стосуються iPhone 16 Pro або iPhone 16 Pro Max.

Для більшості людей ця проблема є спорадичною, але деякі користувачі спостерігали її від 10 до 20 збоїв на день. На жаль точної причини виникнення багу поки нема. Також невідомо коли Apple планує виправити його.