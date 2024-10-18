ЄС може виписати штраф соціальній мережі X на основі доходу всіх компаній Ілона Маска

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Європейський Союз розглядає можливість оштрафувати соціальну мережу Ілона Маска X за порушення "Закону про цифрові послуги" (Digital Service Act, DSA). Однак сума штрафу може бути розрахована на основі доходу всіх компаній мільярдера, а не лише соціальної мережі. Про це повідомляє Bloomberg.

У липні 2024 року Європейська комісія попередила мільярдера, що він недостатньо робить для боротьби зі шкідливим онлайн-контентом і дезінформацією на платформі у межах DSA. Якщо компанія не почне вживати додаткових заходів для боротьби їй загрожує штраф розміром 6% від річного доходу.

На додачу до цього, Європейська комісія розглядає можливість врахувати доходи SpaceX, The Boring Company, Neuralink та стартапу зі штучного інтелекту x.AI у загальну суму штрафу. Tesla не ввійшла до переліку, бо це публічна компанія над якою сам Маск не має повного контролю.

Крім того, що Єврокомісія розглядає можливість врахувати дохід всіх компаній мільярдера, вона також розглядає можливість оштрафувати самого Ілона Маска замість X. Однак, фінальне рішення ні щодо штрафу, ні щодо його розміру ще не прийняте.