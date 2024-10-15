monobank спростив перекази за реквізитами

Команда monobank анонсувала нову версію застосунку, в яку додала корисне нововведення. Про це розповів один із засновників банку Олег Гороховський.
Користувачі monobank тепер можуть швидко і без зайвих проблем переказувати гроші за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN). В платежах за IBAN тепер підтягуються ваші контакти. Крім того, ви тепер можете додавати в обрані тих, із ким регулярно перекидаєтесь грошима.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб із карти на карту (P2P, C2C). Але ці обмеження поки не стосуються платежів за реквізитами IBAN.