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monobank спростив перекази за реквізитами

monobank спростив перекази за реквізитами
monobank
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
15 жовтня 2024, 09:36
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Команда monobank анонсувала нову версію застосунку, в яку додала корисне нововведення. Про це розповів один із засновників банку Олег Гороховський.

Користувачі monobank тепер можуть швидко і без зайвих проблем переказувати гроші за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN). В платежах за IBAN тепер підтягуються ваші контакти. Крім того, ви тепер можете додавати в обрані тих, із ким регулярно перекидаєтесь грошима.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб із карти на карту (P2P, C2C). Але ці обмеження поки не стосуються платежів за реквізитами IBAN.

Monobank Перекази IBAN
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