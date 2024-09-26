Команда Promodo дослідила ситуацію на українському ринку застосунків Fashion та представила дослідження.

Світові тенденції

За 2023 рік кількість онлайн-покупок в категорії Fashion збільшилася вже до 20%. При цьому напрямок продовжує набирати обертів. В Україні зростання не таке стрімке, проте купувати одяг та взуття в інтернеті стало вже звичкою для українців.

“Багато великих брендів своє подальше зростання в онлайні повʼязують саме із розвитком мобільного застосунку. Причина проста – мобайл зростає вдвічі швидше за веб”, – зауважили в Promodo.

Цифри українського ринку

Усі аналітичні мобільні панелі включають застосунки з категорії Fashion до загальної групи Shopping. Фешн-ритейлери вкладають доволі високі бюджети в їхнє просування та постійно тестують нові підходи в ASO. На мобільному ринку саме їх називають локомотивом своєї групи та превалюють у кількості.

“За нашими даними, зараз 68% від кількості завантажень shopping-застосунків припадає на платформу Android, на iOS – лише 32%, однак доля останньої місяць за місяцем зростає”, – додають в Promodo.

Основний приріст по завантаженнях у Google Play Market припадає на листопад-лютий. Ослаблення попиту відбувається навесні та влітку. Топовий місяць – січень, а от місяць з найменшими показниками – липень.

Сезонність на платформі Android

В App Store картина дещо інша. Приріст спостерігається у вересні-грудні, зниження – влітку. Топовий місяць за кількістю завантажень застосунків – листопад, місяць з найменшими показниками – серпень.

Сезонність на платформі iOS

Однак за II квартал поточного року на платформі Android кількість завантажень зменшилася на 22%. А от користувачі iOS навпаки завантажували застосунки на 17% активніше, ніж торік.

Топ застосунків Fashion на ринку України

Лідерами ніші за період із червня по серпень 2024 року є Sinsay, Kasta, Answear, INTERTOP. Ці додатки мають високу оцінку у сторах – вище 4, та з початку липня цього року суттєво набирають оберти за кількістю завантажень на обох платформах.

Також до топ 10 цього року потрапили монобрендові застосунки Sinsay, Reserved, Adidas. Навесні цього року дехто з них повернувся на ринок України, а дехто зʼявився вперше й одразу забрав значну частку завантажень.

“Поки що в країнах Східної Європи середньозважена вартість встановлення застосунку (CPI) обходиться значно дешевше. Це може бути пов’язано з меншою насиченістю ринку, меншою конкуренцією серед рекламодавців та відносно низькою вартістю трафіку. Втім надалі конкуренція у ніші буде лише посилюватися та вимагатиме від брендів постійного вдосконалення”, – додали в Promodo.

Бенчмарки ринку Європи: вартість інсталу на платформі iOS