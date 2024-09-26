Український неприбутковий навчальний заклад SET University та американський стартап Hilltop Technologies офіційно запустили новий стартап з кібербезпеки SET Cyber Labs. Про це повідомили в SET University.

Стартап надає індивідуальні рішення для академічних установ, бізнесу та громадських організацій в режимі 24/7. Він відкрив офіс у Києві та незабаром приєднається до Дія.City.

“Це перший стартап, який увійде в Україну через Дія.City у 2024 році, і перший американський технологічний стартап, який відкрив R&D в Україні у співпраці з університетом з початку війни”, – зазначили в SET University.

Місія стартапу – надати експертизу з кібербезпеки найбільш вразливим організаціям, які не мають внутрішніх ресурсів для забезпечення кібербезпеки: вищим навчальним закладам, малому та середньому бізнесу та громадським організаціям.

За інформацією закладу, SET Cyber Labs розробляє платформу кібербезпеки Volt, створену у форматі програмного забезпечення як послуги (SaaS). Платформа пропонує широкий спектр послуг, включаючи цілодобовий моніторинг і реагування на загрози, захист і виявлення на кінцевих точках, вдосконалену хмарну та мережеву безпеку, а також аналіз фішингових атак на основі штучного інтелекту.

“Крім того, Volt має інтегровану послугу віртуального директора з інформаційної безпеки (vCISO), що надає організаціям експертні консультації з питань кібербезпеки”, – додали в SET University.

Проте у SET Cyber Labs не лише надають послуги з кібербезпеки. Частина прибутків від SET Cyber Labs буде спрямована на студентські стипендії в галузі кібербезпеки на програмах SET University та розвитку технологічної освіти в Україні.