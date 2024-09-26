Компанія Meta показала на заході Meta Connect 2024 довгоочікувану бюджетну гарнітура змішаної реальності Quest 3S, яка прийшла на заміну Quest 2.

Meta Quest 3S працює на базі процесора Snapdragon XR2 Gen 2. Такий самий чип встановлений у більш дорогій версії Quest 3. Однак Quest 3S не має млинцевих лінз Quest 3, а постачається з лінзами Френеля і вужчим полем зору.

З іншого боку, Quest 3S має можливості повнокольорового наскрізного режиму Quest 3 зі спеціальною кнопкою Action Button для перемикання між наскрізним режимом і режимом занурення.

Камера Quest 3S має роздільну здатність 1832×1920p та частоту оновлення 90/120 Гц. Кут огляду складає 96° по горизонталі та 90° по вертикалі. На борту встановлено 8 ГБ оперативної пам’яті в парі з накопичувачем на 128 ГБ або 256 ГБ.

Пристрій має акумулятор ємністю 4324 мА•год. Попри те, що він менший за акумулятор Quest 3 ємністю 5060 мА•год, він забезпечує до 2,5 годин роботи порівняно з 2,2 годинами автономної роботи Quest 3.

Meta Quest 3S вже доступна для попереднього замовлення. Версія на 128 ГБ коштує $299, а версія на 256 ГБ – $399. Продажі новинки почнуться 15 жовтня 2024 року.