У першій половині 2024 року спостерігалося зміщення фокусу кібератак російських хакерів на все, що безпосередньо пов’язане з театром бойових дій та атаками на постачальників послуг. Про це сказано в аналітичному звіті “російські кібероперації” H1’2024, який підготували фахівці Держспецзв’язку.

“Зокрема, у 2022 ворог робив акцент на операціях знищення ІТ інфраструктур організацій сектору критичної інфраструктури, а також отримання баз даних, списків. Також активно проводили кампанії проти медіа та комерційних організацій. Ворожі хакери йшли туди, де були очевидні недоліки, вразливості і можливості, якими вони могли легко скористатися”, – йдеться в повідомленні служби.

Торік їхня стратегія поступово змістилася до закріплення і прихованого отримання інформації та використання кіберкомпоненту для отримання зворотного зв’язку про результати їхніх кінетичних уражень. За твердженням Держспецзв’язку, ІТ показала себе як галузь, яка швидко відновлювалася після зламів та ставала сильнішою.

“У 2024 році спостерігається зміщення фокусу атак на все, що безпосередньо пов’язане з театром бойових дій та атаками на постачальників послуг, з метою якомога довше залишатися непомітними, утримувати присутність в системах, які мають зв’язок з війною та державною діяльністю”, – зауважили у службі.

Звіт фахівців розкриває нові тенденції в кіберзагрозах, аналізує, як саме змінилися тактика та цілі російських хакерських угруповань, які нові загрози з’явилися та які уроки українські кіберзахисники винесли з цього досвіду. Детальніше ознайомитися з дослідженням можна за посиланням.