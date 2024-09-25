Сервіс Google Earth та функція Google Street View оновлюються, щоб допомогти користувачам дізнатися більше про навколишній світ та візуалізувати його зміни.

Якщо говорити про Google Earth, то оновлення сервісу дасть змогу оцінити зміни на планеті, які сталися з плином часу.

“Можливо, ви хочете повернутися в минуле і побачити, який вигляд мав ваш район кілька десятиліть тому. Або ви хочете зрозуміти, як вплинули на ліси людська діяльність та зміна клімату. Усе це незабаром стане можливим завдяки нашим новим історичним зображенням у Google Earth на веб та мобільних пристроях, які дозволяють легко досліджувати нашу бібліотеку супутникових та аерофотознімків, деякі з яких були зроблені ще 80 років тому”, – йдеться в повідомленні Google.

Google наводить як приклад знімки озера Оровілль у Каліфорнії (США). На зображенні, яке зробили в 2018 році, можна побачити наслідки посухи, яка вплинула на водойму. А от на фото 2023 року вже видно, як озеро наповнилося водою після серії дощів.

Історичні знімки також можуть показувати зміни протягом довших періодів часу. У таких містах, як Лондон, Берлін, Варшава та Париж, користувачі мають змогу дослідити знімки, зроблені ще у 1930-х роках.

Також Google полегшить дослідникам та організаціям використання Google Earth для проєктів, як-от створення власних карт.

“Незабаром ми почнемо показувати проєкти прямо з нового домашнього екрану в Google Earth, що ще більше спростить співпрацю з вашими командами”, – повідомили в Google.

Інше оновлення стосується Google Street View – функції перегляду вулиць, яка свого часу з’явилася в Google Maps. Завдяки йому користувачі зможуть дослідити нові зображення вулиць у майже 80 країнах світу – деякі з них будуть доступні вперше.

“Слідкуйте за оновленими зображеннями Street View з усього світу: Австралії, Аргентини, Бразилії, Коста-Ріки, Данії, Франції, Ісландії, Японії, Мексики, Нової Зеландії, Філіппін, Руанди, Сербії, Іспанії, Південної Африки, Швейцарії, Уругваю, Філіппін та багатьох інших країн”, – зазначили в компанії.

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І, нарешті, третє оновлення стосується якості супутникових зображень, яку вдалося покращити завдяки штучному інтелекту. Йдеться про модель Cloud Score+, навчену на мільйонах зображень, щоб розпізнавати та видаляти хмари, хмарні тіні, серпанок і туман.

Водночас ця модель зберігає на карті реальні погодні умови – кригу, сніг і тіні від гір – видимими. Зрештою виходить оновлена глобальна “мозаїка”, яка дає вам більш чіткий і точний погляд на Землю.