В Україні підготували та внесли до Верховної Ради законопроєкт, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Йдеться про проєкт закону №12044 “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні”.

“Поштову банку бути, – написав Ігор Смілянський. – Те, що зовсім нещодавно здавалося неможливим, стало реальністю. Це дуже важлива новина напередодні зими, коли через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру можуть виникнути проблеми з наданням фінансових послуг, особливо в прифронтових та сільських районах. Можуть, але тепер я впевнений, що не будуть”.

Гендиректор Укрпошти також описав, що передбачає документ. За його словами, “вперше в історії України банківські послуги будуть доступні на 100% території країни”. Сьогодні банки та банкомати присутні лише в 4% населених пунктів.

Також пропонується, що кожна компанія або банк (не лише Укрпошта) може стати оператором фінансової інклюзії.

“Оператор фінансової інклюзії – це банк, обмежений у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях. Все інше – як у звичайного банку, тож ніяких привілеїв і 100% чесна конкуренція”, – додав Ігор Смілянський.

Описуючи проєкт, він також зауважив, що оператор фінансової інклюзії має відповідати всім нормативам НБУ, а всі його вклади застраховані у Фонді гарантування вкладів.

Крім того, нормативними документами НБУ буде передбачена можливість надання банківських послуг удома та в умовах відсутності світла та зв’язку.