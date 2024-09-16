85% українських айтівців застосовують штучний інтелект у роботі – опитування DOU

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Портал DOU з'ясував, як українські айтівці застосовують інструменти штучного інтелекту. В межах літнього зарплатного опитування виявилося, що 85% спеціалістів застосовують ШІ у роботі порівняно з 57% роком раніше.

Також з'ясувалося, що інтенсивність використання інструментів ШІ доволі висока: 41% айтівців працюють з ними щодня чи кілька разів на тиждень, а ще 32% – кілька разів на місяць.

Примітно, що найбільш активно ШІ-інструментами користуються молоді фахівці: 89% айтівців із досвідом до року проти 79% фахівців, які працюють понад 10 років.

"Фахівці на керівних позиціях частіше працюють з ШІ, ніж фахівці без таких функцій. ШІ-інструментами користується понад 90% айтівців рівня Head, Architect, Director of Engineering. А фахівці рівня Senior найменше схильні до цього: лише 82% з них інтегрували штучний інтелект у свою роботу", – пише портал.

Під час опитування також виявилося, що спеціалізація фахівця також має значення. Інструментами ШІ користуються 91% нетехнічних спеціалістів порівняно з 84% технічних.

До найактивніший користувачів портал відносить маркетологів, дизайнерів та UI/UX-спеціалістів – 95% із них використовують інструменти ШІ. Понад 90% HR-фахівців, DevOps та фахівців з продажів теж користуються ШІ в роботі.

Цей показник нижчий у фінансистів (67%), художників і аніматорів (70%), QA (76%), геймдизайнерів і сисадмінів (78%).

З-поміж іншого виявилося, що технічні та нетехнічні фахівці в ІТ по-різному використовують ШІ-інструменти.

"Основне завдання, для якого їх застосовують технічні фахівці, – це пошук інформації, рішень та підказок (83%). Більш як половина розробників, DevOps-інженерів, Data Scientists та Data Engineers і сисадмінів послуговуються ШІ для написання коду й трохи рідше – для пошуку помилок та дебагінгу", – зауважили в DOU.

А от нетехнічні спеціалісти найчастіше використовують ШІ для створення текстів та листів (84%). Далі йде отримання інформації чи підказок (71%). Крім того, близько половини з них також вдаються до ШІ для перекладів та пошуку творчих ідей.

Попри активне користування інструментами ШІ, представники IT-галузі поки що не дуже їм довіряють. Лише 1% користувачів довіряють їм повністю, ще 27% – переважно довіряють. 59% сказали, рівень довіри та недовіри до ШІ в них приблизно однаковий.

Водночас нетехнічні фахівці трохи оптимістичніші за технічних: довіряють ШІ 32% нетехнічних та 27% технічних фахівців.

Під час опитування портал також дізнався, які ШІ-інструменти є найбільш популярними серед українських айтівців: ChatGPT (79%), GitHub Copilot (20%), Google Gemini (13%), Midjourney (4%), DALL-E (3%) та Stable Diffusion (1%).

Також DOU виявив, що українські айтівці не відчувають загрози від ШІ. 84% із них не бояться втратити роботу через розвиток ШІ, натомість вважають, що ШІ-інструменти дозволять їм працювати ефективніше. Тим часом бояться втратити роботу 6% айтівців.