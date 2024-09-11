Таємна модель Strawberry від OpenAI може вийти до кінця вересня 2024 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

OpenAI незабаром може випустити нову модель штучного інтелекту під робочою назвою Strawberry. Чутки про цю модель ширилися мережею вже деякий час, однак тепер є вірогідність, що її реліз відбудеться протягом двох тижнів. Про це пише Android Authority.

Strawberry буде сфокусована на аргументованих відповідях та "глибокому дослідженні". На відміну від інших моделей OpenAI, які намагаються видати відповідь якомога швидше, відповідь від цієї моделі можна буде очікувати від 10 до 20 секунд. Такий підхід дозволить ШІ зменшити кількість помилок та надавати більш аргументовані та повні відповіді на завдання, що вимагають складних або багатоетапних міркувань.

Очікується, що нова модель використовуватиметься у таких сферах як розв'язання математичних задач, кодування та у завданнях, пов'язаних із бізнесом, як-от розробка детальних маркетингових стратегій.

Повідомляється, що дві особи змогли протестувати Strawberry та поділилися своїм досвідом використання. Перш за все, нова модель під час тестування підтримувала лише текстове спілкування. Також вона могла довго відповідати навіть на найпростіші питання, а функція пам'яті попередніх розмов працювала нестабільно.

Нова модель від OpenAI буде інтегрованою у ChatGPT, але як окрема опція. Також на цю модель будуть інші розцінки. Очікується, що користувачів можуть обмежувати у кількості запитів на годину, а з вищим рівнем підписки цю кількість збільшуватимуть, як і збільшать швидкість відповідей. Однак на початку нова модель, ймовірно, буде доступна у межах плану ChatGPT Plus.

Нагадаємо, що про нову модель штучного інтелекту від OpenAI почали активно говорити у липні. Тоді повідомлялося, що принципи роботи моделі тримають у секреті навіть всередині компанії. Нещодавно також повідомлялося, що OpenAI вже має понад 1 мільйон бізнес-користувачів та планує запускати нові рівні підписки, можливо, одним із цих рівнів буде доступ до Strawberry.