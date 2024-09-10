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AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху

AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху
Apple AirPods Pro 2
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
10 вересня 2024, 10:11
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Перше нововведення – захист слуху завдяки машинному навчанню. Він буде увімкнений за замовчуванням, щоб захистити вас від гучних шумів навколишнього середовища, зберігаючи при цьому звукову характеристику того, що ви слухаєте. Чип H2 допомагає зменшити гучні переривчасті шуми 48 000 разів на секунду.

Також навушники отримали персоналізований тест слуху, який допоможе налаштувати режим вбудованого слухового апарату. Навушники використовуватимуть результати тесту, щоб виконати налаштування, які допоможуть вам краще чути звуки навколо.

Apple AirPods Pro 2
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