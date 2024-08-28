Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Користувачі сервісу Apple Music тепер матимуть змогу перенести свої плейлисти до YouTube Music у кілька натискань до екрану. Про це повідомляє TechRadar.

Згідно з новим документом підтримки на сайті Apple, тепер користувачі зможуть скопіювати свої плейлисти з Apple Music до YouTube Music за допомогою вебсторінки Apple “Дані та конфіденційність”. Все, що потрібно зробити, це увійти в систему, потім вибрати “Запит на передачу копії ваших даних” під заголовком “Передача копії ваших даних” і слідувати підказкам на екрані.

Apple заявляє, що цей процес може зайняти від кількох хвилин до кількох годин, залежно від того, скільки списків відтворення ви хочете перенести.

Якщо у перенесених плейлистах відсутні якісь пісні, можливо, вони недоступні саме в YouTube Music. Перенесені підбірки не будуть видалені з Apple Music.

Функція перенесення плейлистів доступна лише за умови, що ви є передплатником підписки Apple Music або iTunes Match та маєте обліковий запис YouTube Music.