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Понад 50% українців впевнені, що ШІ не замінить їхні професії – опитування Rakuten Viber

Понад 50% українців впевнені, що ШІ не замінить їхні професії – опитування Rakuten Viber
Штучний інтелект ШІ
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
20 серпня 2024, 14:12
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Попри розвиток технологій штучного інтелекту чимало українців досі не знають про цю галузь та не використовують її можливості в роботі та навчанні. Також значна частка людей вважає, що ШІ не замінить їхні професії. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

У його межах з'ясувалося, що 76% українців не користуються інструментами ШІ в роботі та навчанні. Водночас 19% респондентів часом звертаються до штучного інтелекту для пошуку інформації або створення контенту. Решта 5% опитаних використовують ШІ на постійній основі.

На питання "Чи почали ви використовувати ШІ в роботі та навчанні?" відповіді розподілилися наступним чином:

  • Не знаю, що це таке – 47%;
  • Не використовую, краще справляюсь самостійно – 27%;
  • Іноді використовую для пошуку інформації чи створення контенту – 19%;
  • Так, використовую постійно – 5%;
  • Не використовую, бо на моїй роботі / навчанні суворе ставлення до ШІ – 2%.

Rakuten Viber також дізнався думку користувачів про те, чи замінить ШІ їхні професії. Понад половина людей (51%) впевнена, що їхньої роботи це не торкнеться. Ще 31% респондентів припускають таку ймовірність, але не знають, як і коли це може статися.

18% опитаних відповіли, що штучний інтелект зможе замінити їхні професії: 11% прогнозують це у далекому майбутньому, а 7% – вже вчаться, щоб вміти те, чого ШІ не зробить.

Відповіді на питання "Як ви вважаєте, чи зможе ШІ замінити вашу професію?" розподілилися таким чином:

  • Ні, мене це не торкнеться – 51%;
  • Можливо, замінить, але поки невідомо, як і коли – 31%;
  • Зможе, але в далекому майбутньому – 11%;
  • Зможе замінити, тому я вчуся, щоб вміти те, чого не зробить ШІ – 7%.

В опитуванні взяло участь понад 20 тис. людей. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

Технології Україна Штучний інтелект Rakuten Viber
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