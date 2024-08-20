Понад 50% українців впевнені, що ШІ не замінить їхні професії – опитування Rakuten Viber

Попри розвиток технологій штучного інтелекту чимало українців досі не знають про цю галузь та не використовують її можливості в роботі та навчанні. Також значна частка людей вважає, що ШІ не замінить їхні професії. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.
У його межах з'ясувалося, що 76% українців не користуються інструментами ШІ в роботі та навчанні. Водночас 19% респондентів часом звертаються до штучного інтелекту для пошуку інформації або створення контенту. Решта 5% опитаних використовують ШІ на постійній основі.
На питання "Чи почали ви використовувати ШІ в роботі та навчанні?" відповіді розподілилися наступним чином:
- Не знаю, що це таке – 47%;
- Не використовую, краще справляюсь самостійно – 27%;
- Іноді використовую для пошуку інформації чи створення контенту – 19%;
- Так, використовую постійно – 5%;
- Не використовую, бо на моїй роботі / навчанні суворе ставлення до ШІ – 2%.
Rakuten Viber також дізнався думку користувачів про те, чи замінить ШІ їхні професії. Понад половина людей (51%) впевнена, що їхньої роботи це не торкнеться. Ще 31% респондентів припускають таку ймовірність, але не знають, як і коли це може статися.
18% опитаних відповіли, що штучний інтелект зможе замінити їхні професії: 11% прогнозують це у далекому майбутньому, а 7% – вже вчаться, щоб вміти те, чого ШІ не зробить.
Відповіді на питання "Як ви вважаєте, чи зможе ШІ замінити вашу професію?" розподілилися таким чином:
- Ні, мене це не торкнеться – 51%;
- Можливо, замінить, але поки невідомо, як і коли – 31%;
- Зможе, але в далекому майбутньому – 11%;
- Зможе замінити, тому я вчуся, щоб вміти те, чого не зробить ШІ – 7%.
В опитуванні взяло участь понад 20 тис. людей. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.