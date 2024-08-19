ПриватБанк запускає нову версію мобільного банкомата, він здатен автономно функціонувати до 24 годин

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

ПриватБанк анонсував, що наприкінці серпня 2024 року у віддалених регіонах Чернігівщини почне працювати удосконалена версія мобільного банкомата. Новий комплекс здатен забезпечити до 24 години автономної роботи навіть у найвіддаленіших населених пунктах.

В установі кажуть, що попит на послуги такого банкомата в прифронтових регіонах значно зріс. Упродовж двох місяців кількість користувачів мобільного банкомата зросла втричі. Відтак, ПриватБанк вирішив продовжувати розвиток цього соціального проєкту.

Впродовж літа банк налагодив ефективну співпрацю з місцевими громадами, які інформують населення про графіки роботи мобільного банкомата.

"У майбутньому такий комплекс дозволить обслуговувати не лише населення регіонів, де відсутня банківська інфраструктура, а й військових, які перебувають у тилових районах і не мають доступу до банкоматів. Мобільний банкомат обладнаний згідно з найвищими стандартами безпеки для клієнтів та співробітників банку", – зауважив керівник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ПриватБанку Андрій Козловський.

Забезпечити автономність автомобіля вдалося завдяки встановленню комплексу сонячних панелей, акумуляторів, системи супутникового інтернету та певних інженерних рішень.

Нагадаємо, що крім видачі готівки, ресайкл-модель банкомату дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги – від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.

Актуальна інформація про роботу ПриватБанку в умовах воєнного стану та мапа працюючих відділень, банкоматів та терміналів самообслуговування.