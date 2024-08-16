Кількість ДТП за участю електросамокатів в Україні збільшується. За минулі п’ять років у судах розглядалося щонайменше 130 таких справ – 34% із них потрапили на розгляд у 2023 році. Про це повідомляє Опендатабот.

Станом на липень 2024 року в судовому реєстрі знайдено 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП з електросамокатами. За порушення самокатників можуть штрафувати від 340 грн до 17 000 грн та на рік позбавити водійського посвідчення.

“Найбільшу кількість ДТП за участю самокатників було зафіксовано торік: 36 адміністративних та 10 кримінальних справ. Втім, рік до року таких проваджень лише більшає: цьогоріч вже відкрито більше кримінальних справ, аніж за весь 2021 рік. Від початку поточного року у судах вже розглядалося щонайменше 16 адміністративних та 3 кримінальні справи за участю самокатників”, – пише Опедатабот.

Найчастіші види ДТП, коли в пригоді винні водії самокатів, – це наїзд на пішохода або пошкодження майна. У таких справах кермувальники переважно відбуваються сплатою штрафу у розмірі від 340 до 850 грн. Також зростає кількість випадків, коли водіїв самоката “ловлять” за кермом у нетверезому стані.

Втім порушників не завжди можна повноцінно притягти до відповідальності: кермувальники можуть не мати водійського посвідчення та просто не знати ПДР.

У компаніях Bolt та Jet зазначили, що закон не вимагає від самокатників наявності водійського посвідчення, проте за правилами їхніх сервісів кермувальник має бути повнолітнім.

Як відомо, торік водіїв самокатів на рівні закону визнали повноцінними учасниками дорожнього руху — проте спеціальні правила для них досі не затверджені.