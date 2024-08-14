xAI Ілона Маска представила бета-версію Grok другого покоління. Доступ до чат-бота на основі штучного інтелекту наразі мають лише передплатники Premium і Premium+ у соцмережі X. Про це пише TechCrunch.

Власникам підписок стали доступні версії Grok-2 і Grok-2 mini. Компанія також планує, що пізніше цього місяця обидві моделі будуть доступні й для розробників через корпоративний API.

“Ми раді випустити попередній перегляд Grok-2, який є значним кроком вперед порівняно з нашою попередньою моделлю Grok-1.5, що включає передові можливості у ведені чату, кодуванні та міркуванні. Воднчас ми представляємо Grok-2 mini, маленького, але потужного брата Grok-2”, – повідомили в xAI.

Одна з особливостей чат-бота в тому, що тепер він може генерувати зображення. Проте, судячи зі спроб користувачів, функція не має обмежень щодо створення зображень політичних діячів.

Grok AI Image Generation: pic.twitter.com/mjzSMEJ5Df — Jungle Inc: Deaton 4 Senate (@jungleincxrp) August 14, 2024

Зважаючи на президентську кампанію у США, xAI все ж може зіткнутися з тиском, щоб запровадити відповідні обмеження. Але поки їх немає, і люди цим користуються.

Grok 2.0 will do political illustrations and real people, while ChatGPT refuses. This instantly makes Grok 10x more fun…… pic.twitter.com/yDBJO0jWba — Benjamin De Kraker 🏴‍☠️ (@BenjaminDEKR) August 14, 2024

Ситуація може загостритися й через те, що наразі незрозуміло, чи містять створенні зі ШІ зображення метадані, які б вказували на своє штучне походження.

Нагадаємо, що торік xAI запустила власну версію ChatGPT. Чат-бот на основі ШІ отримав назву Grok та спершу був доступний обмеженій групі користувачів у США для бета-тестувань. Серед особливостей Grok те, що він має доступ до інформації в режимі реального часу через соцмережу X.