xAI Ілона Маска представила бета-версію Grok другого покоління. Доступ до чат-бота на основі штучного інтелекту наразі мають лише передплатники Premium і Premium+ у соцмережі X. Про це пише TechCrunch.

Власникам підписок стали доступні версії Grok-2 і Grok-2 mini. Компанія також планує, що пізніше цього місяця обидві моделі будуть доступні й для розробників через корпоративний API.

Одна з особливостей чат-бота в тому, що тепер він може генерувати зображення. Проте, судячи зі спроб користувачів, функція не має обмежень щодо створення зображень політичних діячів.

Зважаючи на президентську кампанію у США, xAI все ж може зіткнутися з тиском, щоб запровадити відповідні обмеження. Але поки їх немає, і люди цим користуються.

Grok 2.0 will do political illustrations and real people, while ChatGPT refuses.

This instantly makes Grok 10x more fun…… pic.twitter.com/yDBJO0jWba

— Benjamin De Kraker 🏴‍☠️ (@BenjaminDEKR) August 14, 2024