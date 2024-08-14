Від українських розробників: оновився застосунок WiseWallet для управління особистими фінансами

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Застосунок для керування особистими фінансами WiseWallet від українських розробників отримав нові функції та виправлення помилок. Це зроблено в межах версії 1.1.0, яка вже доступна для завантаження. Деталями поділився засновник software development компанії Kindgeek Юрій Гнатюк.

Насамперед застосунок отримав нову функціональність. Тепер користувачі можуть додавати мітки (теги) до транзакцій та бачити статистику за мітками: в скількох гаманцях та для скількох транзакцій вони були застосовані.

Також у WiseWallet з'явилося "Вирівнювання балансу". Тепер людина може ввести поточний баланс гаманця, щоб продовжити ведення обліку з цього місця – у випадку, якщо, наприклад, деякий час не вела облік і не планує вносити транзакції за той період.

"Створиться транзакція, сума якої дорівнюватиме різниці між останнім актуальним балансом гаманця в застосунку та введеним вами поточним балансом. Цю транзакцію можна відредагувати", – пояснив Юрій Гнатюк.

Ще одне нововведення – це "Мій капітал". Тепер у вкладці "Аналітика" є графік, який відображає тенденцію капіталу користувача – суму балансів усіх гаманців станом на кінець дня.

Крім того, у користувачів WiseWallet з'явилася змога розархівовувати категорії, а в налаштуваннях додано посилання на "Посібник користувача".

Щодо покращень, що списки гаманців та транзакцій у застосунку тепер підвантажуються значно швидше. Крім того, деталі транзакції відображаються окремим екраном – зараз там доступне меню (...), яке дозволяє виконувати дії з транзакцією (редагування, видалення).

Також було оновлено процес вибору іконки для категорії/гаманця. З-поміж іншого, відтепер різні гаманці будуть обрані за замовчуванням для різних типів транзакцій, базуючись на кількості транзакцій саме того типу, який створює користувач. Крім того, під час створення категорії після спроби пошуку її в списку всіх категорій (в налаштуваннях), пошукова фраза буде автоматично записуватись в поле назви.

Також Юрій Гнатюк повідомив про виправлення поведінки витратної транзакції, до якої прилінковано повернення, сума яких перевищує суму самої витрати.

Раніше стало відомо про реліз застосунку WiseWallet, який дає змогу контролювати особисті фінанси користувачів. Для України цей додаток є безплатним.

"Це наше бажання і мета, щоб ви мали повноцінний та безперешкодний доступ до продукту і щоб ви отримували користь від використання саме українського застосунку для управління фінансами", – пояснював Юрій Гнатюк.