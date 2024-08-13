Opera для iOS отримала новий дизайн та штучний інтелект

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Opera представила оновлений браузер для iOS з акцентом на штучний інтелект, покращеним пошуком та можливістю обрати стиль навігації. Він вже доступний для завантаження чи оновлення в App Store.

Компанія перемістила навігацію браузера вниз для більшої зручності та додала три стилі – стандартний, пошук та з кнопкою для швидких дій. Користувачі зможуть самостійно у налаштуваннях обрати той стиль, який їм подобається найбільше.

Функцію пошуку також змінили для простішого та швидшого браузингу. Коли користувач починає вводити пошуковий запит, нові пошукові пропозиції пропонуватимуть завершення слова або найкраще відповідне наступне слово. Також доступ до пошуку можна буде отримати звичайним свайпом вниз.

Колір верхньої та нижньої стрічки в Opera тепер відповідатиме акцентованому кольору вебсторінки, яку переглядає користувача. В оновленні також замінили стару стрічку новин новою каруселлю, в якій можна знайти новини, рахунки спортивних ігор у реальному часі та різні пропозиції продуктів.

Як і з багатьома продуктами зараз, головним акцентом браузера після оновлення стає штучний інтелект. У ньому є чат-бот Aria, який може видавати пошукові результати та допомагати користувачам із різними запитами.

Серед іншого, чат-бот також отримав нові функції, як-от голосове введення та можливість генерувати зображення на основі текстових підказок завдяки моделі Imagen2 від Google. Також Opera зберігає всі свої попередні функції, наприклад, вбудований сервіс VPN та інструмент для блокування реклами.