Ілон Маск під час інтервʼю з Дональдом Трампом закликав не паплюжити нафтогазову галузь

Ілон Маск, власник компанії з виробництва електромобілів Tesla і автор баченням переходу людства до "цивілізації сталої енергії", зробив несподівану заяву під час інтерв'ю з колишнім президентом Дональдом Трампом на X, своїй соціальній мережі. Маск порадив не паплюжити нафтогазову галузь, попри те, що він виступає за використання відновлюваних джерел енергії, повідомляє The Verge.

Інтерв'ю, яке затягнулося більш ніж на 40 хвилин через технічні проблеми, врешті-решт торкнулося таких тем, як імміграція, інфляція та зовнішня політика, перш ніж перейти до енергетики та зміни клімату. Саме тут Маск виступив на захист індустрії викопного палива, заявивши: "Я не думаю, що ми повинні паплюжити нафтову, газову промисловість і людей, які дуже важко працювали в цих галузях, щоб забезпечити необхідну енергію для підтримки економіки".

Маск, який назвав свої погляди на енергетику "досить поміркованими", стверджував, що економіка "впаде", якщо нафтові та газові компанії будуть змушені припинити свою діяльність. Він припустив, що перехід до сталої енергетичної економіки може зайняти "50 або 100 років", що набагато довше, ніж попереджають вчені, щоб уникнути катастрофічної зміни клімату. (Пізніше Трамп перебільшив цей термін до "500-1000 років", але Маск його не виправив).

"Тож це не означає, що дім загориться негайно, — сказав Маск. "Але я думаю, що це те, до чого нам потрібно рухатися... Можливо, краще рухатися швидше, ніж повільніше. Але так, щоб не паплюжити нафтогазову галузь і не створювати труднощів у короткостроковій перспективі".

Однак незабаром коментарі Маска суперечили самі собі. Він визнав, що подальше використання викопного палива погіршить якість повітря, викликаючи "головний біль і нудоту", але все ще наполягав на тому, що нема потреби поспішати з переходом від викопного палива. Він припустив, що суспільство може не поспішати з переходом до сталого розвитку.

"У нас ще є досить багато часу, — додав він. "Нам не потрібно поспішати".

Трамп, який, здавалося, часом нечітко вимовляв слова, пожартував, що підвищення рівня моря означатиме більше "нерухомості на березі океану", і цей коментар був швидко розкритикований кампанією віцепрезидентки Камали Гарріс.

Трамп також коротко згадав про електромобілі, зазначивши, що наразі вони покладаються на виробництво енергії на викопному паливі. "[Ми] не можемо піти від цього в цей момент", - сказав він, хоча розмова не заглибилася в його звичайну критику електромобілів або погрози припинити їх субсидування, що може вплинути на продажі Tesla.

Трамп також запропонував Маску додати сонячні панелі на дахи своїх автомобілів — ідея, яку Маск раніше досліджував, отримавши патент на покритий сонячними панелями капот для вантажівки Cybertruck.