Дослідники з Гарварду відмовилися від експерименту по зміні клімату та охолодження планети за допомогою надсилання світловідбиваючих частинок в атмосферу. Тепер члени незалежного консультативного комітету, якому було доручено розглядати питання етики та безпеки, розповідають, які висновки вони зробили з цього експерименту. Про це пише The Verge.

Експеримент з керованими збуреннями в стратосфері (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, SCoPEx) був запущений у 2017 році. Щоб краще зрозуміти всі можливі ризики для клімату, пов’язані зі сонячною геоінженерією, дослідники хотіли використати світловідбиваючих частинки, відправивши частину аерозолів у стратосферу за допомогою повітряної кулі, а потім повернути її назад для вивчення даних. Однак цього так і не сталося.

Причиною провалу тесту та одним із головних висновків, якого дійшли члени консультативного комітету, стало спілкування з людьми. Перший тест мали провести у Швеції у 2021 році, однак через опозицію та скарги зі сторони місцевих лідерів корінного населення його скасували.

В аналітиці, опублікованій комітетом, також йдеться про те, що спілкування з людьми перед тим, як розпочинати подібні експерименти, є дуже важливим. Особливо, якщо взяти до уваги, що цей експеримент міг мати наслідки, які потенційно можуть змінити планету та її клімат.

“Один з основних меседжів, який випливає з цього дослідження, полягає в тому, що залучення громадськості необхідне навіть тоді, коли ви не думаєте, що вплив експерименту буде відчутний по-справжньому, конкретно, в реальному часі. Це питання має такий довгий хвіст, і воно має таке глибоке значення для багатьох людей”, – сказала Сікіна Джинна, провідна авторка аналізу наукової політики й професорка екологічних досліджень в Каліфорнійському університеті в Санта-Крузі.

Навіть зараз багато активістів продовжують розглядати сонячну геоінженерію як “помилкове” розв’язання проблеми зміни клімату. Викид частинок в атмосферу – це щось на кшталт спроби відтворити виверження вулканів. Таке рішення може тимчасово охолодити планету, але діоксид сірки також може мати несподівані та погані наслідки для клімату, наприклад, це може призвести до кислотних дощів та погіршити стан озонової діри в Антарктиді.

Ще одним занепокоєнням щодо сонячної геоінженерії є те, що вона може зашкодити зусиллям із переходу на чисту енергію. Також початок використання сонячної геоінженерії, а тоді різка зупинка такої практики, може призвести до небезпечних коливань глобальної температури.

Після того, як експеримент у 2021 році зірвався, у 2023 році з’явилася заява, що гарвардські дослідники призупинили його, а у березні того ж року проєкт скасували повністю. На той момент серед причин скасування називали труднощі з пильною увагою ЗМІ, а також труднощі з тим, як реагувати на заклики науково-консультативного комітету до широкої та офіційної взаємодії з громадськістю.

Однією з головних проблем SCoPEx, як і будь-яких інших дослідів у сфері сонячної геоінженерії є те, що уряди країн досі не мають остаточної політики чи рішень щодо того, як з нею бути. Одні вимагають впровадити відповідні правила та регулювання, а інші заборонити її цілком через те, що подібні експерименти потенційно можуть нести надто багато ризиків для клімату.