Міністерство оборони України планує восени 2024 року запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову для окремих категорій військовозобов’язаних у застосунку “Резерв+”. Про це пише “Інтерфакс-Україна”.
“Ми активно працюємо над функцією автоматичних відстрочок для певних категорій громадян, зокрема для студентів, батьків та опікунів трьох дітей. Плануємо запустити вже восени”, – написало Міноборони у коментарях під постом заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко.
Автоматична відстрочка буде налагоджена завдяки співпраці з іншими реєстрами. Раніше Чорногоренко заявляла, що Міноборони вже налагодило співпрацю з вісьмома державними реєстрами, а далі буде збільшувати їхню кількість.
“Ми рухаємося до того, щоб “Резерв+” став повною цифровою альтернативою ТЦК. Отримати відстрочку, стати на облік, згенерувати направлення на ВЛК – усе це буде доступно в “Резерв+”. Для цього потрібні комплексні нормативні зміни, над чим і працюємо. Стежте за нашими новинами”, – зазначило Міноборони у відповідях на запитання під коментарями.
Завантаження коментарів …