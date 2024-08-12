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Міністерство оборони України планує восени 2024 року запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову для окремих категорій військовозобов’язаних у застосунку “Резерв+”. Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

“Ми активно працюємо над функцією автоматичних відстрочок для певних категорій громадян, зокрема для студентів, батьків та опікунів трьох дітей. Плануємо запустити вже восени”, – написало Міноборони у коментарях під постом заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко.

Автоматична відстрочка буде налагоджена завдяки співпраці з іншими реєстрами. Раніше Чорногоренко заявляла, що Міноборони вже налагодило співпрацю з вісьмома державними реєстрами, а далі буде збільшувати їхню кількість.