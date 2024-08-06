X Ілона Маска залишає Сан-Франциско, де в 2006 році заснували Twitter

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Соцмережа X, раніше відома як Twitter, закриє свій офіс у Сан-Франциско. Тим самим компанія припинить присутність у місті, в якому вона була заснована в 2006 році. Про це пише Bloomberg.

Обізнане джерело повідомило, що CEO компанії Лінда Яккаріно надіслала співробітникам відповідного електронного листа. У ньому сказано, що X виїжджає зі свого офісу на Маркет-стріт.

Співрозмовник агентства також зазначив, що співробітники офісу X у Сан-Франциско будуть переведені в Сан-Хосе та Пало-Альто (обидва міста у штаті Каліфорнія). За інформацією мерії міста, X переводить в ці офіси 120 співробітників.

Цей крок знаменує собою завершення довгої історії X в місті, де майже 20 років тому був заснований Twitter. Соцмережа має офіс на Маркет-стріт у районі Мід-Маркет із 2012 року.

Вона погодилася переїхати до цього району після отримання спеціальних податкових пільг разом з іншими технологічними компаніями. Певний час район процвітав завдяки офісним працівникам, жвавим ресторанам і новим житловим комплексам.

Але зараз район переживає не найкращі часи, оскільки місто намагається впоратися з повільним поверненням працівників після пандемії COVID-19. Хоча бум штучного інтелекту допоміг відродити цей район, Сан-Франциско все ще має 36% вакантних офісних площ.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск переносить X та SpaceX до Техасу на знак протесту проти каліфорнійського закону про захист ЛГБТ-людей.