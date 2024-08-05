Ринок планшетів продемонстрував впевнене зростання у 2 кварталі 2024 року, каже IDC

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У другому кварталі 2024 року світові поставки планшетів зросли на 22,1% у річному обчисленні, досягнувши 34,4 мільйона одиниць, повідомляє аналітична компанія IDC. Таке зростання було зумовлене виходом нових моделей планшетів, яке співпало з циклом оновлення споживачами своїх девайсів. Однак обсяги відвантажень зараз можна порівняти з допандемічним рівнем, а не з безпрецедентними продажами, які спостерігалися під час самої пандемії. Результати 2 кварталу 2024 року були схожими на 2 квартал 2019 року, коли було відвантажено 32,5 мільйона пристроїв, чому сприяло оновлення модельного ряду Apple та зростання популярності планшетів від Samsung та Huawei.

"Результати 2 кварталу 2024 року свідчать про те, що ринок вийшов за межі епохи пандемії. Ми очікуємо, що цикл оновлення та зростання на ринках, що розвиваються, продовжать підтримувати відновлення в найближчій перспективі. Поки нові гравці зосереджуються на глобальній експансії, довгострокові лідери вдосконалюють технології (наприклад, OLED-дисплеї для iPad Pro), задовольняють попит на пристрої преміумкласу та використовують нові технології, такі як штучний інтелект", - заявив Ануропа Натарадж, старший аналітик відділу IDC з відстеження мобільних та споживчих пристроїв. "Довгострокове зростання ринку залежатиме від здатності вендорів створювати інноваційні та диференційовані пристрої, які створять окрему нішу для планшетів".

За результатами 2 кварталу 2024 року Apple продовжує очолювати ринок з 12,3 мільйонами відвантажених планшетів, що на 18,2% більше, ніж у попередньому кварталі. Зростанню ринку Apple сприяв запуск 11- та 13-дюймових моделей iPad Air та iPad Pro. Обсяги поставок iPad зросли в усьому світі, окрім Китаю, де місцеві конкуренти, такі як Huawei та Xiaomi, вплинули на показники Apple.

Друге місце посіла компанія Samsung з поставками 6,9 млн пристроїв у 2 кварталі 2024 року, що на 18,6% більше, ніж у попередньому кварталі. Попри відсутність великих запусків нових продуктів, зростання Samsung було зумовлене кількома корпоративними продажами та сприятливим порівнянням з 2 кварталом 2023 року.

Компанія Lenovo посіла третє місце з ростом на 16,7% у річному обчисленні, відвантаживши 2,5 мільйона пристроїв. Планшети Lenovo зі знімною клавіатурою продемонстрували значне річне зростання на 39,7%, порівняно з 11,7% зростанням для звичайних планшетів.

Huawei посіла четверту позицію зі значним зростанням на 40,3% у річному обчисленні та поставками у 2,3 мільйона одиниць. Запуск MatePad 11.5S та успішна червнева онлайн-промо-акція в Китаї сприяли підвищенню показників компанії.

Xiaomi посіла п'яте місце, її поставки зросли на 94,7% у річному обчисленні до 2 млн пристроїв. Окрім Китаю та Азійсько-Тихоокеанського регіону (за винятком Японії), Xiaomi досягла значних успіхів на європейському ринку, зокрема у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та інших країнах.