Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Intel подовжує гарантію для своїх проблемних процесорів Core 13-го та 14-го поколінь. Це вимушений крок, оскільки компанія не може відновити програмно чипи, які вже зіткнулися з проблемою. Про це пише The Verge.

Intel заявила, що основною причиною нестабільної роботи процесорів була “підвищена робоча напруга”. Компанія вже працює над патчем, який має розв’язати цю проблему. Але це не виправить пошкоджень, які вже сталися. А це означає, що найкращий спосіб виправити пошкоджену мікросхему – це замінити її.

Процесори Intel вже до цього мали трирічну гарантію, тож тепер покупці Core 13-го та 14-го поколінь матимуть п’ять років гарантії.

“Intel прагне переконатися, що всі клієнти, які зіткнулися з нестабільною роботою процесорів 13-го та 14-го покоління, отримають підтримку в процесі обміну, – каже представник Intel. – Ми відповідально ставимося до своєї продукції.”

Компанія вкотре закликає клієнтів звертатися до сервісних центрів та технічної підтримки. Крім того, Intel працює над створенням інструменту для перевірки процесора та діагностики, чи зазнав він пошкоджень.