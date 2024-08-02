Intel звільняє близько 15 тисяч співробітників, щоб зменшити витрати

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

"Ми плануємо заощадити $10 мільярдів у 2025 році, і це включає скорочення штату приблизно на 15 000 посад, або 15% нашої робочої сили. Більшість цих заходів буде завершено до кінця цього року", – йдеться в документі.

Пет Гелсінгер пояснив, що компанія має привести свою структуру витрат у відповідність до нової операційної моделі Intel та докорінно змінити спосіб роботи.

Він акцентував, що доходи компанії не зросли так, як очікувалося. Крім того, Intel ще не отримала повної вигоди від "потужних тенденцій, таких як штучний інтелект".

"Нам потрібні сміливіші дії для розв'язання обох проблем, особливо з огляду на наші фінансові результати та прогноз на другу половину 2024 року, який є складнішим, ніж очікувалося раніше", – підкреслив Пет Гелсінгер.

Він додав, що невдовзі компанія оголосить про розширену пенсійну програму для працівників, які мають на це право, і запропонує програму для добровільного звільнення за власним бажанням.

За інформацією Intel, дохід компанії у II кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшився на 1%, до $12,8 млрд. У III кварталі цього року компанія розраховує отримати дохід в розмірі від $12,5 млрд до $13,5 млрд.

Нагадаємо, що недавно обізнані джерела повідомляли про те, що Intel готується до масштабних звільнень. Вони попереджали, що роботу втратять тисячі співробітників компанії.