Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У Chrome з’явиться новий інструмент штучного інтелекту для шопінгу. Він зможе порівняти товари у різних вкладках та надавати короткі характеристики. Про це пише The Verge.

Інструмент матиме назву “Порівняння вкладок”. Він використовуватиме генеративний ШІ, щоб “витягувати” дані про товари з відкритих вкладок і збирати їх в одну таблицю.

Поки інструмент зможе порівнювати лише товари, але надалі це може бути будь-яка інформація, наприклад, порівняння готелів, університетів або навіть туристичних маршрутів.

Таблиці, які створює цей інструмент, обмежені 10 елементами. Як каже представник Google, таблиці, які містять більше елементів, погано масштабуються та стають нечитабельними.

Але при всій потенційній користі цей інструмент може також “забрати” трафік у сайтів, які вже виконують такі функції. Крім того, є деякі причини очікувати, що інструмент від Google може надавати неточну інформацію.

Google також анонсував деякі інші функції зі штучним інтелектом для Chrome, зокрема функцію Google Lense, схожу на Circle to Search.