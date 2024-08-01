Samsung оголосила про старт продажів смартфонів Galaxy Fold6 і Flip6, годинників Galaxy Watch 7 та Galaxy Watch Ultra, а також навушників Galaxy Buds 3 в Україні. Нові пристрої демонструють можливості ШІ-функцій Galaxy AI.

Нові моделі Galaxy Fold6 і Flip6 відкривають нову сторінку в розвитку Galaxy AI. Серед нових можливостей – функція “Перекладача”, яка працює на двох екранах одночасно. Функція “Згенеровані відповіді”  пропонуватиме індивідуальні відповіді на повідомлення. А “Генерація тексту” допоможе у написанні листів та великих постів у соціальні мережі.

Також Galaxy AI має функцію Photo Assist – набір інструментів штучного інтелекту для редагування фото та зображень.

Samsung Galaxy Fold6
Samsung Galaxy Fold6

Galaxy Fold6 і Flip6 стали найтоншими, найлегшими та найміцнішими смартфонами складаної серії за всю історію Galaxy. Вдосконалене покриття на головному екрані гарантує міцність та покращує згинання. Fold6 отримав нове співвідношення сторін зовнішнього екрана, а Flip6 оснащений камерою флагманського рівня та збільшеним часом автономної роботи.

Galaxy Fold6 доступний у срібному, рожевому та темно-синьому кольорах, ціна стартує від 79 999 грн. Galaxy Flip6 – у срібному, жовтому, блакитному та м’ятному кольорах. Стартова ціна – 45 999 грн.

Samsung Galaxy Flip6
Samsung Galaxy Flip6

Нові моделі Galaxy Watch Ultra та Galaxy Watch 7 також отримали свій набір ШІ-функцій Galaxy AI. Вперше в історії пристрої дозволяють відстежувати кінцеві продукти глікації (AGEs). Двочастотна система GPS забезпечує точніше відстеження місцеперебування, що ідеально підходить для тренувань на відкритому повітрі.

Galaxy Watch Ultra
Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra доступний у розмірі 47 мм у титаново-сірому, титаново-білому та титаново-срібному кольорах. Ціна стартує від 28 999 грн. Galaxy Watch7 доступний у двох розмірах: 40 мм та 44 мм. На вибір є зелений та кремовий кольори для 40-міліметрового та зелений і срібний для 44-міліметрового. Стартова ціна – 13 499 грн.

Galaxy Watch 7
Galaxy Watch 7

Щодо Galaxy Buds 3, то навушники теж отримали свою порцію інтеграції штучного інтелекту. Серія Galaxy Buds 3 виконана у новому сучасному і водночас практичному дизайні. Молодша модель підтримує голосовий перекладач та адаптивний еквалайзер, а у Pro-версії до цього додається адаптивне шумозаглушення, а також визначення голосу та сирени. У цьому випадку буде автоматично вмикатися режим прозорості.

Перший погляд на Samsung Galaxy Buds 3 та Galaxy Buds 3 Pro: конструкція

Galaxy Buds 3 та Buds 3 Pro доступні у двох кольорах – срібному та білому. Ціна стартує від 6 899 грн.