Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung оголосила про старт продажів смартфонів Galaxy Fold6 і Flip6, годинників Galaxy Watch 7 та Galaxy Watch Ultra, а також навушників Galaxy Buds 3 в Україні. Нові пристрої демонструють можливості ШІ-функцій Galaxy AI.

Нові моделі Galaxy Fold6 і Flip6 відкривають нову сторінку в розвитку Galaxy AI. Серед нових можливостей – функція “Перекладача”, яка працює на двох екранах одночасно. Функція “Згенеровані відповіді” пропонуватиме індивідуальні відповіді на повідомлення. А “Генерація тексту” допоможе у написанні листів та великих постів у соціальні мережі.

Також Galaxy AI має функцію Photo Assist – набір інструментів штучного інтелекту для редагування фото та зображень.

Galaxy Fold6 і Flip6 стали найтоншими, найлегшими та найміцнішими смартфонами складаної серії за всю історію Galaxy. Вдосконалене покриття на головному екрані гарантує міцність та покращує згинання. Fold6 отримав нове співвідношення сторін зовнішнього екрана, а Flip6 оснащений камерою флагманського рівня та збільшеним часом автономної роботи.

Galaxy Fold6 доступний у срібному, рожевому та темно-синьому кольорах, ціна стартує від 79 999 грн. Galaxy Flip6 – у срібному, жовтому, блакитному та м’ятному кольорах. Стартова ціна – 45 999 грн.

Нові моделі Galaxy Watch Ultra та Galaxy Watch 7 також отримали свій набір ШІ-функцій Galaxy AI. Вперше в історії пристрої дозволяють відстежувати кінцеві продукти глікації (AGEs). Двочастотна система GPS забезпечує точніше відстеження місцеперебування, що ідеально підходить для тренувань на відкритому повітрі.

Galaxy Watch Ultra доступний у розмірі 47 мм у титаново-сірому, титаново-білому та титаново-срібному кольорах. Ціна стартує від 28 999 грн. Galaxy Watch7 доступний у двох розмірах: 40 мм та 44 мм. На вибір є зелений та кремовий кольори для 40-міліметрового та зелений і срібний для 44-міліметрового. Стартова ціна – 13 499 грн.

Щодо Galaxy Buds 3, то навушники теж отримали свою порцію інтеграції штучного інтелекту. Серія Galaxy Buds 3 виконана у новому сучасному і водночас практичному дизайні. Молодша модель підтримує голосовий перекладач та адаптивний еквалайзер, а у Pro-версії до цього додається адаптивне шумозаглушення, а також визначення голосу та сирени. У цьому випадку буде автоматично вмикатися режим прозорості.

Galaxy Buds 3 та Buds 3 Pro доступні у двох кольорах – срібному та білому. Ціна стартує від 6 899 грн.