Тепер, щоб стати абонентом передплати Vodafone, достатньо зробити кілька натискань у застосунку My Vodafone для смартфона. Про це повідомляє пресслужба телекомунікаційної компанії.

“Стати клієнтом Vodafone і підключитись до будь-якого тарифу оператора відсьогодні можна повністю онлайн, навіть не виходячи з дому. Для цього необхідно завантажити застосунок My Vodafone та на стартовій сторінці натиснути “Купити новий номер”. Новий клієнт отримує просту покрокову інструкцію, яка проведе від придбання eSIM або звичної SIM до вибору тарифу та номеру. Після цього залишилося оплатити, дочекатися активації номера і можна користуватись перевагами, які надає Vodafone”, – йдеться в повідомленні.

Раніше цього року компанія вже запропонувала онлайн-підключення до контракту у My Vodafone із верифікацією через “Дію”. Отже, наразі онлайн-підключення можливе для будь-якого доступного тарифу Vodafone, незалежно від форми обслуговування.

Компанія додала, що продовжує розвивати застосунок самообслуговування, щоб зробити його більш зручним та простим інструментом для користування мобільним зв’язком та управління своїм номером. Віднедавна компанія реалізувала в застосунку швидку заміну SIM на eSIM.

Завантажити My Vodafone можна в Play Market, App Store та в Huawei AppGallery.