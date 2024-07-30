Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У січні 2024 року у Twitch звільнили близько 500 працівників, що стало результатом того, що платформа довгі роки є неприбутковою. Слідом за цим директор компанії Ден Кленсі визнав, що і зараз компанія не має прибутків. Через подібні заяви працівники занепокоєні майбутнім сервісу. Про це пише IGN.

На думку інсайдерів, Twitch може перетворитися на черговий “зомбі бренд” Amazon, яка придбала платформу у 2014 році за $970 мільйонів. До переліку “зомбі брендів” вже входять такі сервіси як Goodreads та сайт роздрібної торгівлі Woot, якими теж володіє Amazon.

Працівники також занепокоєні тим, що через погані фінансові справи компанії на них може очікувати ще один раунд звільнень.

Протягом кількох минулих років у компанії з’явилося чимало нових проблем. Зростання кількості користувачів платформи здебільшого зупинилося, а разом із тим зупинилося зростання продажу реклами. Крім того, наявні користувачі також почали витрачати менше грошей на підписки та донати.

За внутрішніми підрахунками компанії, до кінця 2025 року платформа може втратити ще близько $250 мільйонів доходу. Попри це, представник Amazon зазначив, що компанія й надалі має впевненість у потенціалі Twitch.