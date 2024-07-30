Доходи Meta, ймовірно, зростуть на 20%, але інвесторам цікаво, чи приносить гроші штучний інтелект

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Meta, за очікуваннями, повідомить про приріст доходу на 20% у II кварталі 2024 року у порівнянні з I кварталом. У цьому компанії допоможе збільшення продажу реклами коштом Олімпійських ігор та виборів у низці країн. Про це повідомляє Reuters.

Водночас попри оптимістичні погляди на майбутні доходи інвестори також хочуть побачити, чи дають результати витрати технологічного гіганта на штучний інтелект. Meta витрачає мільярди на технічну інфраструктуру, яка необхідна для підтримки та розвитку ШІ.

У квітні 2024 року перегляд річних витрат компанії призвів до того, що ринкова капіталізація за один день зменшилася майже на $170 мільярдів. Однак компанія все одне фокусується на тому, щоб розробляти свої великі мовні моделі з відкритим вихідним кодом.

Нещодавно представлена Llama 3.1 є практично безплатною, а розробники можуть користуватися та модифікувати її, як побажають. Але те, що вона безплатна, не означає, що вона гірша за конкурентів, як про це сміливо заявив гендиректор компанії Марк Цукерберг.

Серед іншого, компанія покращує свої продукти для купівлі реклами, використовуючи для цього ШІ. Штучний інтелект також використовують для того, щоб підвищити рівень залученості користувачів у соціальних мережах.

На додачу, Meta напередодні анонсувала новий інструмент AI Studio, який дозволить створювати, обмінюватися та розробляти персоналізовані чат-боти.

Також повідомляється, що, на думку аналітиків, Meta може отримати перевагу від потенційної заборони TikTok у США. Внаслідок заборони, витрати рекламодавців на платформах компанії може зрости у I кварталі 2025 року.