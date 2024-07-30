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14-дюймовий MacBook Pro з чипом M3 отримав оновлення macOS Sonoma 14.6, яке дозволяє використовувати два зовнішні дисплеї. Про це повідомляє Apple Insider.

Вперше Apple анонсувала цю функцію для нового MacBook Air із чипом M3. До цього часу функція залишалась ексклюзивною для Air версії. MacBook Pro міг підтримувати виведення зображення лише на один зовнішній дисплей.

Тепер MacBook Pro M3 зможе виводити зображення на один зовнішній дисплей з роздільною здатністю 6K та частотою оновлення 60 Гц та один 5K/60 Гц.

Всі зовнішні монітори потрібно буде підключати до портів Thunderbolt. Для цього може знадобитися ще док-станція Thunderbolt, яка забезпечить живлення та підключення обох моніторів і всіх периферійних пристроїв до MacBook Air за допомогою одного кабелю.