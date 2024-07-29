"Нова пошта" відкрила відділення у Римі та запустила нові послуги для клієнтів в Італії

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Рим став другим містом Італії, де "Нова пошта" відкрила відділення. Також компанія почала доставляти посилки у партнерські поштомати та пункти видачі, розташовані по всій країни. Термін доставки в Україну – від 7 днів.

Перше італійське відділення "Нової пошти" було відкрито в грудні в Мілані. Тепер відділення запрацювало і в столиці Італії – Римі, за адресою Via Albalonga 9-11. Відділення працює щодня: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00.

У відділенні клієнти можуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг до та з України, всередині країни та між європейськими країнами присутності "Нової пошти".

"Незабаром у Римі та передмісті запрацює власна кур’єрська доставка "Нової пошти", як це вже працює у Мілані. Водночас завдяки співпраці з місцевими логістичними компаніями клієнти зможуть відправляти посилки у будь-який куточок країни", – додали в компанії.

Із червня клієнтам стала доступна нова послуга доставки в поштомати та пункти видачі посилок від партнерській мережі GLS, які працюють у будь-якому куточку країни. У таких точках сервісу можна отримати попередньо сплачені посилки вагою до 25 кг та розміром не більше 41 x 38 x 64 см. Термін зберігання посилок – 72 години.

Якщо клієнт не забирає замовлення протягом трьох днів, воно переадресовується у найближче відділення "Нової пошти". Обрати найближчу точку для доставки можна через зручні діджитал-інструменти: у мобільному додатку, на сайті або через бізнес-кабінет.

Наразі мережа "Нової пошти" в Італії складається з двох відділень, 2 000 поштоматів та 4 500 пунктів видачі посилок.