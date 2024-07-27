Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Учасникам програми Windows Insider, які використовують Windows 11, стала доступна нова функція, яка дозволяє відображати файли смартфонів з Android 11 та вище у файловому провіднику.

Нову функцію поступово розгортатимуть серед усіх інсайдерських каналів Windows 11.

Вона дозволить отримати доступ до всіх файлів та папок, зокрема медіа на смартфоні завдяки бездротовому зв’язку. Файли зі смартфона можна буде переглядати, перейменовувати, переміщати, видаляти та копіювати на комп’ютер і навпаки, файли з комп’ютера можна буде “перекидати” на телефон.

Щоб почати використовувати нову функцію, користувачам потрібен смартфон з Android 11 або вище, бета-версія програми Link to Windows на Android (версія 1.24071 та вище) та бути учасником програми Windows Insider із Windows 11.

Далі в налаштуваннях “Bluetooth та пристрої” на комп’ютері необхідно перейти у мобільні пристрої, обрати “керувати пристроями” та надати ПК дозвіл отримувати доступ до смартфона.

Після цього користувач побачить перемикач для відображення телефона у файловому провіднику. Якщо цього перемикача немає, це означає, що нова функція поки недоступна.

Microsoft також повідомила, що вже знає про кілька наявних проблем. Перш за все, якщо видаляти файли зі смартфона на ПК, вони будуть переміщені до нової папки Recycle Bi та зберігатимуться там 5 днів попри те, що вказаний термін зберігання – 30 днів.

Іншою проблемою є те, що видалені файли у новій папці на смартфоні можуть не відображатися у файловому провіднику на ПК. Також інколи дії, які користувач зробив на ПК, можуть не синхронізуватися зі смартфоном. Для виправлення останньої проблеми потрібно вийти та зайти у свій Windows-акаунт на ПК.