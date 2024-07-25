Збій у системі Windows стався через баг, який у CrowdStrike пропустили під час тестування

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Компанія CrowdStrike, відповідальна за нещодавній збій у роботі мільйонів комп'ютерів із Windows, каже, що виною всьому був пропущений під час тестування баг у механізмі безпеки, який дозволив недосконалим даним потрапити до клієнтів у невдалому оновленні. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє видання, зараз компанія намагається зібрати в одне всі моменти, які спричинили збій у роботі 8,5 мільйонів комп'ютерів із Windows, зокрема комп'ютери банків, авіаційних компаній та кількох українських компаній тощо.

Microsoft у співпраці з CrowdStrike вже випустила оновлення, які мають на меті розв'язати проблему, що вперше виникла вранці 19 липня 2024 року.

CrowdStrike зазначає, що регулярно випускає оновлення конфігурації безпеки, які мали б допомагати компаніям спостерігати, виявляти та запобігати зловмисній активності.

За даними компанії, проблемне оновлення конфігурації контенту швидкого реагування призвело до таких наслідків тому, що воно мало проблему, яку не змогли виявити під час тестування.

Зараз компанія стверджує, що у майбутньому покращить тестування відділу швидкого реагування контенту. Також планують розподіляти майбутні оновлення поетапно, щоб протестувати їх частинами.

Крім цього, компанія дасть клієнтам більший контроль над постачанням таких оновлень, щоб вони самі вирішували де і коли їх розгортати.

Раніше компанія вже у подробицях розповідала, що саме спричинило збої у роботі комп'ютерів із Windows.

CrowdStrike також планує розподіляти майбутні розгортання оновлень поетапно, щоб вони були протестовані по частинах перед тим, як розгортати їх в широкому масштабі.