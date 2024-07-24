Міністерство цифрової трансформації оголосило про пошук шести стартапів, які увійдуть до складу національної делегації та представлять Україну на deep-tech саміті NORDEEP у Фінляндії. Конференція відбудеться 18-19 вересня 2024 року.

“Nordic Deep Tech Business Summit – перша і єдина в Європі конференція з deep-tech. Це технологічні рішення, засновані на інженерних інноваціях або наукових розробках, які використовують у різних напрямах — від медичної сфери до аграрних технологій. Щороку подія збирає тисячі стартапів, дослідників, медіа та інвесторів, щоб обʼєднати науку й бізнес. На конференції учасники зможуть налагодити вигідні партнерства, залучити інвестиції та знайти нових клієнтів”, – йдеться в повідомленні Мінцифри.

Податися для участі в NORDEEP можна, якщо стартап:

deep-tech на ранній стадії;

зареєстрований в Україні та позиціонує себе як український;

має розроблений робочий прототип;

за рівнем готовності технології (TRL) – 5 і вище;

має великий ринковий потенціал – готовий до залучення інвестицій чи реалізації пілотних проєктів.

Подати заявку можна до 11 серпня включно. Деталі та форма аплікації – за посиланням.