У Tesla в 2025 році будуть людиноподібні роботи для внутрішнього використання, каже Ілон Маск

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Наступного року Tesla матиме "малосерійне виробництво" людиноподібних роботів для внутрішнього використання в компанії. Про це повідомив гендиректор виробника Ілон Маск, пише Reuters.

За його словами, вже в 2026 році Tesla "сподівається" запустити роботів у велике виробництво для інших компаній.

Примітно, що лише в квітні цього року Ілон Маск під час дзвінка з інвесторами висловив думку, що людиноподібний робот Optimus зможе виконувати завдання на заводі до кінця 2024 року. Тоді ж мільярдер сказав, що Optimus може бути готовий до продажу до кінця наступного року.

Нагадаємо, що минулого грудня Tesla показала нове покоління свого людиноподібного робота Optimus. У відео значну увагу привернули рухи верхньої частини тіла Optimus Gen 2.

Згодом Optimus здобув нові навички та почав складати футболку на столі. Проте ці здобутки, очевидно, були не досягненнями штучного інтелекту, а запрограмованими діями.