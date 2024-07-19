Північнокорейські хакери викрали з WazirX криптовалюти на $235 мільйонів

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Фірма Elliptic, яка займається аналізом блокчейну, повідомляє, що пов'язані з Північною Кореєю хакери здійснили кібератаку на WazirX – одну з найбільших криптовалютних бірж в Індії. Внаслідок цієї атаки було викрадено криптовалюти на $235 мільйонів, пише The Block.

Elliptic гарантує, що якщо хтось з її клієнтів отримає викрадену криптовалюту, то вони будуть проінформовані про це компанією.

Злам стався раніше 18 липня 2024 року та був підтверджений біржею в повідомленні на соціальній платформі X. Дані в ланцюжку показують, що було викрадено понад 200 різних криптоактивів, зокрема близько $96,7 млн у Shiba Inu, $52,6 млн в Ether, $11 млн в MATIC та $7,6 млн в коіні Pepe.

Після зламу викрадені гроші були переведені на нову адресу через міксер Tornado Cash. Зловмисники почали проводити обмін викрадених активів на Ether, використовуючи різні децентралізовані сервіси. Elliptic зазначає, що ці дії є типовими для відмивання викрадених активів, що відповідає поведінці, яку демонстрували північнокорейські хакери в попередніх інцидентах.

Північнокорейські хакери винні в багатьох найгучніших атаках в криптоіндустрії. Як відомо, вони відгукуються на вакансії, проникають в американські криптовалютні компанії та використовують методи соціальної інженерії.