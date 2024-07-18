Ноутбуки MSI
Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Графічний редактор зі штучним інтелектом Microsoft Designer виходить на смартфонах

Графічний редактор зі штучним інтелектом Microsoft Designer виходить на смартфонах
Microsoft Designer
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
18 липня 2024, 12:44
0

Microsoft Designer з'явився спершу у вигляді онлайн-сервісу близько року тому. Тепер компанія випускає окремі додатки для Windows, iOS та Android. Для користування необхідний обліковий запис Microsoft.

Microsoft Designer

Microsoft Designer може генерувати зображення за текстовими промптами, а також має великий вибір шаблонів. Мобільна версія програми також має редактор для створення аватарів.

Штучний інтелект Microsoft Designer також може бути використаний для редагування зображень, наприклад, для зміни чи видалення фонів, людей або об'єктів із зображень. Користувачі мають ліміт на 15 безплатних використань штучного інтелекту в день.

Microsoft Designer

Надалі компанія планує інтегрувати Microsoft Designer у Copilot у таких програмах, як Word і PowerPoint.

Учасники програми Insider Windows також отримають доступ до програми  у додатку "Фотографії" в Windows 11 з такими функціями, як видалення об'єктів та фону, автоматичне обрізання та фільтри.

Софт Microsoft Штучний інтелект Графічні редактори Microsoft Designer
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

IT Summit від Fwdays з напрямку Sales&Marketing та Growth & Leadership
Яку техніку обрати, щоб не зіпсувати контент
Пітер Тодд знову в Києві: в столиці пройде Bitcoin Meetup