Низькоякісні та зламані програми у Google Play видалять після 31 серпня 2024 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

"Програми мають забезпечувати стабільну, чутливу та захопливу взаємодію з користувачем. Програми, які аварійно завершують роботу, не мають базового рівня адекватної користі, як мобільні програми, не мають захопливого вмісту або демонструють іншу поведінку, яка не відповідає функціональному та захопливому досвіду користувача, заборонені у Google Play", – йдеться на сайті компанії.

Серед видалених програм будуть ті, які не встановлюються, встановлюються і не запускаються або мають постійно проблеми з аварійним закриттям. Крім того, програми, які не виконують жодної функції, також будуть видалені.

Серед інших програм, які порушують політику, компанія також називає ті, що не мають специфічних функцій, наприклад, лише текстові програми або програми для роботи з PDF-файлами, а також із малим набором контенту, які не дають захопливого досвіду використання, як-от програми зі шпалерами для смартфона.

Нова політика у Google Play набуде чинності 31 серпня 2024 року, після чого компанія почне прибирати програми з перерахованими порушеннями. Не до кінця зрозуміло, що буде з корисними програмами, які так чи інакше підпадають під нову політику Google, зокрема вже згаданими програмами для роботи з PDF-файлами.