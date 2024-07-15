Choice та Expirenza від Monobank співпрацюватимуть на ринку IT-рішень для ресторанів

Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Чесько-український стартап Choice оголосив про співпрацю з сервісом Expirenza від Monobank. Відтепер сервіси на платформі Choice можуть приймати оплати через цей банківський застосунок. Також у B2C додатка Monobank відтепер доступні меню і від Choice, і від Expirenza.

За твердженнями стартапу, ключові гравці ринку програмного забезпечення для ресторанів вирішили об’єднати зусилля, оскільки ресторанний ринок страждає через проблеми в індустрії.

"Ми інтегрували еквайринг Monobank як платіжну систему в сервіс платформи для доставки Choice. Тобто зараз у ресторану може бути єдиний еквайринг для оплат як платежів за QR кодом, так і замовлень на власній доставці. Це зручно для ресторатора, бо не треба відкривати рахунки в декількох банках", – зазначив співзасновник Choice Володимир Оляніцький.

Раніше заклади, які користувалися Choice, обирали між еквайрингом ПриватБанку або Fondy. Але з кінця квітня останній сервіс був заблокований внаслідок рішення Нацбанку. Зараз місце Fondy займе Monobank.

У Choice зазначили, що наразі вже понад 500 закладів відомих київських мереж використовують рішення від Choice та Expirenza від Monobank одночасно.

Серед клієнтів Choice понад 16 000 закладів в Україні, Чехії, Польщі та Естонії. Наразі це – повноцінна платформа для створення власних застосунків, сайтів, онлайн-меню із CRM-системою, QR-платежами, можливістю розвивати власну доставку та інтегрувати додаткові інструменти.

Основним продуктом Choice на ринку України є сайти для власної доставки, куди інтегровані кур'єрські сервіси Glovo on Demand та Uklon, що фактично надає ресторатору рішення для організації власної доставки за ціною підписки 1000 грн/міс.

А от основним продуктом Expirenza від Monobank є оплата біля столу, яка допомагає збільшити чайові офіціантів, а також підвищує швидкість обслуговування столиків та сервіс для гостей, а ще дозволяє аналізувати дані на основі відгуків.