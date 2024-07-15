Історична угода: Alphabet веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz за $23 млрд

Alphabet, материнська компанія Google, веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz приблизно за $23 млрд. Про це пише Reuters із посиланням на інформовані джерела.

Передбачається, що угода може бути укладена вже найближчим часом. Якщо це трапиться, вона стане найбільшим придбанням техногіганта за всю його історію.

Wiz заснований в Ізраїлі та має штаб-квартиру в Нью-Йорку. Це один із найбільш швидкозростаючих стартапів у сфері програмного забезпечення у світі, що надає хмарні рішення для кібербезпеки з виявленням загроз у режимі реального часу та реагуванням на них за допомогою штучного інтелекту.

За інформацією Wiz, у 2023 році компанія отримала близько $350 млн доходу і працює з 40% компаній зі списку Fortune 100. Нещодавно вона залучила $1 млрд у приватному раунді фінансування, в межах якого компанію оцінили в $12 млрд.

Маючи 900 співробітників у Сполучених Штатах, Європі, Азії та Ізраїлі, Wiz раніше заявляла, що планує додати 400 працівників по всьому світу у 2024 році.