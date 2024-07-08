Бізнес включається в допомогу дитячій лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок російської атаки [ОНОВЛЕНО]

Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Український бізнес включився в допомогу дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала внаслідок ракетного удару з боку російських окупантів вранці 8 липня 2024 року.

Про допомогу "Охматдиту" повідомив співзасновник та CEO української IT-компанії Intellias Віталій Седлер. На своїй сторінці у Facebook він написав, що компанія передасть лікарні 1 мільйон гривень.

Також кошти надасть компанія Genesis, повідомив її CEO та співзасновник Володимир Многолєтній.

"Ми передамо 1 млн грн від Genesis і ще 1 млн грн від мене особисто на закриття нагальних потреб лікарні. Також запустили внутрішній збір в нашій екосистемі – всі зібрані гроші передамо в Охмадит", – написав Многолєтній на своїй сторінці у Facebook.

Швидкому відновленню столичної лікарні вирішив також допомогти ПриватБанк та його корпоративний благодійний фонд “Допомагати просто!”.

У пресслужбі фінустанови повідомили, що банк виділяє 3 млн грн на закупівлю необхідного обладнання для відновлення роботи зруйнованого корпусу лікарні, а також закупівлі необхідних медикаментів та медичних матеріалів.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський відкрив збір разом із UNITED24, в рамках якого для "Охматдит" планують зібрати 100 млн грн. Банка збору.

За ініціативи вже долучилося чимало компаній. Серед них: мережа Аврора (5 млн грн), Сільпо (1 млн грн), Varus (1 млн грн), АВТ Баварія (10 млн грн), А-Банк (1 млн грн), Акордбанк (1 млн грн), Uber (2 млн грн).

Водночас від групи IT-компаній Netpeak Group надійшло 2 млн грн, від АЛЛО – 1 млн грн. Також 1 млн грн відправила Фора. А от Grammarly, за інформацією Олега Гороховського, надіслала 20 млн грн. Monobank забезпечив ще 5 млн грн.

Крім цього, фінансово до відбудови "Охматдиту" долучився Credit Agricole. Він спрямовує 1,5 млн грн, а співробітники банку направили постраждалим воду та медикаменти.

Компанія "Київстар" оголосила, що виділяє благодійну допомогу у розмірі 10 млн грн на відновлення лікарні. Передача коштів відбудеться за допомогою http://dobro.ua.

Допомогу дитячій лікарні вирішила надати й "Нова пошта". На платформі X компанія повідомила, що 1 млн грн від неї "вже летить на рахунок "Охматдит". Також 1 млн грн передала компанія GlobalLogic.

Крім цього, 400 тис. грн на підтримку лікарні вирішили спрямувати в А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Гроші перекажуть у Благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство".

2 млн гривень від себе особисто на потреби лікарні передав засновник компанії AB Games Антон Большаков. Також триває збір від співробітників компанії. Всі зібрані кошти будуть подвоєні коштом AB Games. Наразі акумульовано вже 100 000 грн, які передані безпосередньо сім'ям, що постраждали від ракетного обстрілу Києва 8.07.

Відновленню лікарні після атаки також допомагає онлайн платформа Bomi освіти для дітей. Тут повідомили, що задонатили 100 тис. грн.

Втім, небайдужі допомагають не лише грошима. Укрзалізниця" заявила, що прихистить та відвезе, куди потрібно, всіх, хто має таку нагальну потребу.

УЗ забере автівкою / мікроавтобусом там, де людина є зараз (якщо потрібне медичне транспортування, обов'язково повідомте окремо); розмістить і нагодує в лаунжі на вокзалі; відправить зручним потягом, якщо потрібно додому чи на лікування в інше місце.