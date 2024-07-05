Хакер викрав секрети OpenAI, але компанія вирішила не розповідати про інцидент публічно

За словами двох обізнаних людей, хакер зміг викрасти дані з дискусій на онлайн-форумі, де співробітники обговорювали новітні технології OpenAI. Проте він не потрапив у системи, де гігант розміщує та навчає ШІ.

Джерела також стверджують, що керівництво OpenAI розповіло про інцидент співробітникам під час загальних зборів в офісі компанії в Сан-Франциско у квітні 2023 року і повідомило про нього раду директорів.

Але керівники вирішили не ділитися новиною публічно, оскільки інформацію про клієнтів чи партнерів не викрали. Керівництво не розглядало інцидент як загрозу національній безпеці, оскільки вважало, що хакер був приватною особою, не пов'язаною з іноземним урядом. OpenAI не повідомила про ситуацію ФБР або інші правоохоронні органи.

У деяких співробітників OpenAI ця новина викликала побоювання, що іноземні супротивники, такі як Китай, можуть вкрасти технологію ШІ, яка – хоча зараз це переважно робочий і дослідницький інструмент – може з часом поставити під загрозу національну безпеку США.

Це також викликало питання про те, наскільки серйозно OpenAI ставиться до безпеки, і викрило розбіжності всередині компанії щодо ризиків штучного інтелекту.