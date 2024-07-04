Платформа Threads наразі має вже 175 мільйонів активних користувачів на місяць. Про це оголосив генеральний директор Meta Марк Цукерберг, пише The Verge.

Його заява з’явилася в той час, коли Threads ось-ось відзначить свій річний ювілей – він з’явився в App Store 5 липня 2023 року. Рік по тому Threads все ще зростає стабільними темпами, хоча й не так швидко, як під час свого грандіозного запуску.

Як і у випадку з будь-якою соцмережею, а особливо з Threads, щомісячна кількість користувачів – це лише частина історії зростання. Показово, що, на відміну від Facebook, WhatsApp та Instagram, Meta досі не ділиться щоденною кількістю користувачів.

Це може бути свідченням того, що Threads все ще отримує багато випадкового трафіку від людей, які поки не стали постійними користувачами.

За інформацією медіа, значна частина зростання застосунку все ще може відбуватися за рахунок його просування в Instagram. Обидва додатки мають однакову систему акаунтів, яка, як очікується, не зміниться.

Як відомо, у квітні цього року кількість активних користувачів Threads сягала 150 млн людей на місяць. При цьому торік Марк Цукерберг заявив, що Meta сподівається перетворити Threads на “додаток для публічних розмов для мільярда людей”.