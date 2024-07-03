Смартфони Google Pixel 9 матимуть новий набір функцій штучного інтелекту Google AI, серед яких власний аналог Recall

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У майбутніх смартфонах Pixel 9 з'явиться новий набір функцій штучного інтелекту під назвою Google AI. Однією з нових функцій буде Pixel Screenshots, яка – як і Recall від Microsoft – аналізуватиме скриншоти вашої діяльності. Але між цими технологіями є суттєва різниця, Pixel 9 не робитиме скриншоти вашої діяльності, а аналізуватиме лише те, що користувачі зафіксували власноруч. Про це повідомляє Android Authority.

Google планує впровадити аналогічну функцію в Google Фото, щоб використовувати ШІ для пошуку фотографій.

Також повідомляється про функцію Add Me, яка зможе об'єднувати знімки з різними людьми в одне групове фото. Ще очікується інструмент Studio, про який раніше ходили чутки, що він може використовувати ШІ для створення стікерів та інших зображень.

Однак, судячи з опису Studio, здається, що додаток зможе набагато більше, ніж просто створювати стікери. Це може бути універсальний генератор зображень зі штучним інтелектом.

Крім цих трьох нових функцій до пакета Google AI також входитимуть вже знайомі власникам смартфонів від Google (та деяким іншим моделям) Circle to Search та Gemini.

Більше про ці та інші можливості Pixel 9 покоління ми зможемо дізнатися на презентації Made by Google 13 серпня 2024 року.